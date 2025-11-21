Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel

A fejlesztők és fejlesztési csapatok produktivitásának mérése nagyon megosztó téma. A lelkesedés ciklikus, nagyot lökött rajta az agilis transzformáció, aztán a home office, most pedig az AI. A téma megítélése nagyon vegyes, a vezetők jelentős része négyszemközt szkeptikus és csupán egy kis mankóként tekint rá, átütő lelkesedés viszont csak a módszertani fetisisztáknál vagy az ezekkel házaló tanácsadó cégeknél tapasztalható - érthető okokból.

Mindeközben az amerikai nagyvállalatok folyamatosan publikálják, hogy a kódjaik hány százaléka készült AI-jal, nem kis ellentmondást alkotva, hiszen a produktivitás mérése kapcsán kevés dologban van konszenzus, de abban mindenképpen, hogy sorokban, illetve kódmennyiségben mérni fejlesztői teljesítményt szakmaiatlan. Waszlavik Marcival a Clear Street engineering vezetőjével beszélgettünk.

A kraftie eseménysorozat támogatója a Hiflylabs.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.