Készül a Telekom a 2G-lekapcsolásra

A Magyar Telekom a hét elején hosszas közleményben ecsetelte, hogy a VoLTE roaming szolgáltatás indulásának hároméves évfordulójára milyen mérföldköveket sikerült elérnie a cégnek. A VoLTE-szolgáltatás minél szélesebb körű használata ugyanakkor elemi érdeke az operátornak, többek között ez tette ugyanis lehetővé, hogy saját 2G-s hálózatát "nyugodt szívvel" nyugdíjba küldje.

A szolgáltató közleményéből így egyebek mellett kiderül, hogy a Magyar Telekom mostanra 72 ország 175 4G-hálózatán biztosítja az IP-alapú hanghívás lehetőségét, mely a jobb hangminőség mellett rövidebb hívásfelépülési idővel és összességében minden tekintetben hatékonyabb erőforrásfelhasználással jár.

Fontos momentum továbbá, hogy a szolgáltató előfizetői által bonyolított mobilhívások több mint 85%-a már VoLTE technológián keresztül valósul meg, és ez az arány a roaming helyzetben telefonáló ügyfeleknél is megegyezik. Bár a közlemény erre külön nem tér ki, mivel az iparági gyakorlat alapján a roaming megállapodások mindig a kölcsönösség elvén alapulnak, ezért a hazánkba látogató külföldiek is vélhetően ugyanebben az arányban használják mobilhívás esetén a Telekom 4G-hálózatát.

Bár a Telekom bejelentése alapvetően a roamingszolgáltatásra fókuszál, különösen nagy jelentőséget képviselnek a fenti számok annak tükrében, hogy a vállalat egy a felek között kötött korábbi megállapodás értelmében januártól fokozatosan, több lépcsőben a Yettel hálózatára tereli át a 2G-s forgalmát, vagyis effektíve lekapcsolja a saját 2G-s infrastruktúráját.

A szolgáltató ezt követően már csak 4G és 5G-alapú mobilhálózati infrastruktúrát üzemeltet majd, miután a 3G-s szolgáltatást már jóval korábban, 2022 nyarán lekapcsolta. Fontos, hogy a Yettellel kötött megállapodás értelmében a 3G-lekapcsollással ellentétben az ügyfeleknél lévő megmaradt, jelenleg 2G-re csatlakozó, telekomos SIM-mel ellátott eszközök továbbra is használhatók maradnak, illetve a redundáns működésre kötelezett rendszerek továbbra is az előírásoknak megfelelően működhetnek, mivel a 2G-szolgáltatás január után is biztosítva lesz két országos szolgáltatói hálózaton is.

Hol VoLTE, hol nem VoLTE

Bár a VoLTE-bevezetésével ellentétben erre az operátorokat az idő egyáltalán nem sürgeti, nemzetközi szinten néhány szolgáltató már megkezdte az 5G-alapú hanghívás (Voice over New Radio, azaz VoNR) tesztelését vagy akár kereskedelmi üzemét.

Utóbbi a fejlettebb kodekeknek köszönhetően még jobb hangminőséget nyújt, a késleltetés további csökkentésével pedig a VoLTE-nél is hatékonyabb megoldást biztosít hangátvitelre a zsúfolt hálózati környezetekben, tipikusan a metropoliszokban.