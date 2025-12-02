Bemutatkozott a Samsung Galaxy Z TriFold

A Samsung növekedésének egyik hajtóereje az új formátumokkal való kísérletezés, és a töretlen lendület a hajtogatható (foldable) készülékek terén: júliusban a Galaxy S25 Edge mellett bemutatkoztak a Galaxy Z Fold 7 és a Z Flip modellek. Idén kissé rendhagyó módon bővül a dél-koreai cég portfóliója, mert még a karácsony előtt bejelentette az első háromba hajtható (trifold) Galaxy okostelefont, a Galaxy Z Trifold modellt.

A készülék formatervének lényege, hogy kijelzője három részből áll, mely két zsanér mentén hajtható össze, ezzel valójában három készülékformátumot kínálva egyben (hagyományos okostelefon-forma, dupla széles foldable változat és tablet forma). A készülék másik különlegessége, hogy külső monitor nélkül futtatja a DeX asztali környezetet. A DeX a 2017-es Galaxy S8 sorozattal debütált, és lehetővé tette a felhasználók számára, hogy okostelefonjukat monitorhoz, billentyűzethez és mutatóeszközhöz csatlakoztassák, most pedig már okostelefonon is natívan futtatható – legalábbis egyelőre a Galaxy Z TriFoldon.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

A készülék egyetlen kiszerelésben lesz választható: fekete színben, 16 GB memóriával és 512 GB tárhellyel lesz kapható 3 594 000 dél-koreai wonos áron (2449 dollár, kb. nettó 800 ezer forint). A készülék két befelé hajtható zsanér segítségével terül szét egy 10 hüvelykes kijelzővé (mely egy kicsit kisebb, mint a 11. generációs iPad 11 hüvelykes kijelzője). Összehajtott állapotban vastagsága 12,9 milliméter (0,5 hüvelyk), ami valamivel több, mint a Galaxy Z Fold6 12,1 mm-es, és a legújabb Galaxy Z Fold7 8,9 mm-es vastagsága. A telefon három összecsukható panelje három alkalmazást is képes függőlegesen egymás mellett futtatni. A Samsung foldable modelljei közül ez rendelkezik az eddigi legnagyobb akkumulátorkapacitással, 5600 mAh-s, három cellára osztott akkumulátort kapott, mely támogatja a szupergyors töltést.

Ahogy azt sejteni lehetett, a trifold mobilt eleinte limiltáltan kezdik el értékesíteni Dél-Koreában december 12-én, utána jelenik meg további piacokon Kínában, Tajvanon, Szingapúrban és az Egyesült Arab Emírségekben. A regionális bevezetés abban segítheti a céget, hogy felmérhesse a valós igényt a felhasználók részéről, mielőtt a globális piacon mérettetné meg magát. A tervek szerint a telefon 2026 első negyedévében lesz elérhető az Egyesült Államokban.

A Huawei-nek sikerült előznie ezen a területen: a Kínában tavaly ősszel, az iPhone 16 sorozat megjelenésével egy időben elrajtolt Huawei Mate XT az első olyan, nagyobb szériában készült okostelefon a világon, melynek kijelzője három részből áll, és azóta ez volt az egyetlen ilyen típusú termék a piacon. Jövőre a versenyviszonyok várhatóan jelentősen megváltoznak, miután az Apple is belép saját foldable készülékével, nem véletlen, hogy a Samsung a trifold készüléket egy többcélú kísérleti projektként pozicionálja, hogy megerősítse technológiai vezető szerepét.