Minden hiába, rekordév érik az iPhone-oknak

Bármennyire is baljósan indult az év az iPhone-ok gyártója számára, nagyon úgy tűnik, hogy az év végével sikerült mindent kompenzálnia az Apple-nek, mely az IDC piackutató előrejelzése szerint idén minden eddiginél több okostelefont önthet rá a globális piacra.

Pedig a tavaszi események még egyáltalán nem ezt predesztinálták. A cég márciusban lényegében elismerte, hogy nem úgy haladnak a mesterséges intelligencia modellek integrációs folyamatai az iOS operációs rendszerrel, illetve a Siri asszisztenssel, ahogy azt eredetileg tervezték, így az AI-jal "felokosított" új generációs Siri legkorábban a jövő év első felében debütálhat.

Csapást csapás követett ráadásul azzal, hogy az amerikai vámpolitika a tavasz során a feje tetejére állította az ellátási láncot, így az Apple-nek rögtönözve, az indiai gyárakból átcsoportosított szállításokkal kellett megoldania az amerikai piac ellátását.

Tim cook kezében az új iphone-okkal (fotó: epa)

Az év első fele tehát nem alakult túlságosan kedvezően a cupertinóiak számára, majd eljött a szeptember az iPhone 17 sorozat premierjével. Ami eleinte úgy tűnt, erősen megosztja a szakértőket, akik a Pro szériánál visszahozott, sérülékeny alumínium unibody házat kifogásolták, ugyanakkor méltatták a sima 17-es modell hiánypótló fejlesztéseit, melyek lényegesen jobb vétellé tették az alaptípust a korábbi évek kínálatával összehasonlítva.

Az Air-rel láthatóan senki nem tudott igazán mit kezdeni, ám a teljes sorozat váratlan szárnyalását jól mutatja, hogy a rekordnak számító, idénre prognosztizált 247,4 milliós eladást az Apple-nek úgy sikerülhet hoznia, hogy az Air lényegében elbukott, olyannyira, hogy a pletykák szerint az sem biztos, hogy lesz egyáltalán folytatása a szériának.

Ezzel az eladási rekorddal az Apple egy 2021 óta élő csúcsot dönthet meg. Négy évvel ezelőtt, az iPhone 13 sorozat debütálásának évében 236 millió iPhone fogyott, nem kevésbé turbulens környezetben, amikor a világ éppen feltápászkodni készült a koronavírus-járványból és még bőven kitartott a globális chiphiány, melyet szintén a pandémia váltott ki.

Az eladások növekedéséhez hozzájárulhat az idei széria esetén az alapmodell rendkívül jó fogadtatása a világ második legnagyobb gazdaságában, Kínában, míg Észak-Amerikában és Nyugat-Európában jellemzően a Pro és Pro Max modellek fogynak jól. Feltételezhetően azért, mivel hosszú évek után megkapták az első érzékelhető dizájn-ráncfelvarrást, így markánsabban megkülönböztethetők az elmúlt négy-öt évben ránézésre teljesen egyformának tűnő elődmodellektől.

Az Air nem várt kudarca ezzel együtt két üzenetet is hordozhat magában. A piac egyrészt a jelek szerint egyáltalán nem érzékeny a készülékek vastagságára, másrészt a vevők jelentős hányada abszolút értékekben gondolkodik, számukra pedig egy egykamerás mobil akármilyen prémium anyaghasználatot mutat és akármilyen mérnöki bravúrnak számít, mindig rosszabb vétel lesz, mint egy többkamerás mobil.

Lenyomhatják a Samsungot

Amellett, hogy idén minden eddiginél több iPhone fogyhat, az Apple-nek 2025-ben összejöhet az, ami eddig 14 év alatt egyszer sem: elhappolhatja az okostelefon-piac értékesítési volumen alapján felállított rangsorában az első helyet a. Samsungtól. Mindezt úgy, hogy a másfél évtizede zsinórban piacvezető Samsungnak jóval szélesebb termékportfoliója van és olyan szegmensekben is jelen van, ahol az Apple nem állt versenybe.

A Counterpoint Research korábbi előrejelzése szerint az iPhone-szállítások az eddigi számok alapján lényegesen túlszárnyalják a Samsung által eladott eszközök mennyiségét, az év végi összegzésben az Apple 10 százalékos növekedést írhat be a dél-koreaiak 4,6 százalékos növekedésével szemben. Ezzel az Apple várhatóan 19,4%-os globális piaci részesedést szerezhet, miközben az okostelefon-piac teljes egészében 3,3%-kal bővül az év során.