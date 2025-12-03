Mindenen is futnak a francia Mistral új AI-modelljei

Mobileszközöktől a drónokon át az adatközpontokig skálázható modellcsomagot adott ki a francia Mistral AI, mely a terület egyik ígéretes európai fejlesztője. A Mistral 3 modelleket az Apache 2.0 licenc alatt tette nyílt forráskódúvá a cég, bár a betanítási adatokat továbbra sem osztja meg. A startup eddig európai gyökereinek hangsúlyozásával próbált kitűnni a tömegből, illetve azzal, hogy nyílt forráskódúvá tette egyes modelljeit, hogy bárki letölthesse és futtathassa azokat. Ezzel szemben a zárt forráskódú modellek csak API-kon vagy ellenőrzött interfészeken keresztül biztosítanak hozzáférést.

Egy másik lényeges különbség a piacon elérhető alternatívákhoz képest, hogy a Mistral Large 3 számos nyelvet támogat és nem elsődlegesen az angol nyelvre optimalizálták, ezzel különböző anyanyelvet beszélők igényeit próbálja kielégíteni. A Mistral alapítója, Arthur Mensch korábban többször is hangsúlyozta, hogy a piacnak mindenképp szüksége van egy európai alternatívára a kínai és amerikai vállalatokkal szemben.

A modell rugalmasságát erősíti még, hogy a skálázhatóság érdekében a szakértői ágak aktiválódnak a feladatok közben, és a feldolgozás specializált almodellek közt oszlik meg. Felhasználástól függően a fejlesztők összesen kilenc modell közül választhatnak három méretben (14B, 8B vagy 3B paraméterekkel): a Base variáns előtanításra alkalmas, míg az Instruct kifejezetten chatbotokhoz lett optimalizálva, a Reasoning modellek pedig a komplexebb logikát igénylő és analitikus feladatokat oldják meg hatékonyan.

A Large 3 az első olyan modellek sorát erősíti, melyek nem csak nyílt forrásúak, de multimodális és többnyelvű képességekkel rendelkeznek, ezzel pedig felveszi a versenyt a Meta Llama 3-mal és az Alibaba Qwen3-Omni-val. Ezt a variáns a startup dokumentumelemzésre, kódolásra, tartalomkészítésre, AI-asszisztensekhez és munkafolyamat-automatizálásra ajánlja.

A kisebb modellek mobileszközökön, laptopon, egyéb edge eszközökön is futtathatók, és sok esetben nem csak elégséges képességekkel bírnak, de gyorsabban működhetnek olyan környezetekben, ahol a nagy modellek kudarcot vallanának - állítja a Mistral. Az egyetlen GPU-n zajló futtatás csökkenti a hardverköltségeket, és praktikusabbá teszi az offline vagy peremhálózati használatot, de a kisebb, esetspecifikus modelleknek más előnyei is vannak felhasználástól függően.

A 2023-ban alapított Mistral AI gyorsan kiemelkedő európai versenyzővé vált az amerikai és kínai szereplők által dominált piacon. Portfóliója ma már számos AI-szolgáltatást tartalmaz, beleértve a saját chatbotját, a Le Chatet. A chipgyártási folyamatoknál világszerte használt levilágítóberendezések első számú gyártója, a holland ASML vezető befektetőként szeptemberben mintegy 1,3 milliárd eurót pumpált a mostanra már 11,7 milliárd eurós értékeléssel bíró startupba, ezzel a francia cég már egyértelműen a legnagyobb európai AI-megoldásszállítóvá vált. A Mistral továbbra is magántulajdonban van, de sok más AI-fejlesztőhöz hasonlóan a bevétele jóval kevesebb, mint a beáramló befektetések.