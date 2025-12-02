Kormányzati appot írt elő India a mobilgyártóknak

A telekommunikációs biztonságra hivatkozva arra kötelezné az indiai kormányzat a gyártókat egy új direktívával, hogy minden, Indiában forgalomba kerülő új okostelefonon előre telepítve fusson a Sanchar Saathi (vagyis Kommunikációs Partner) nevű alkalmazás. Az indiai Department of Telecommunications (DoT) által fejlesztett kormányzati mobilappal a vezetőség szerint az IMEI-hamisítással kivitelezett visszaéléseket lehetne megelőzni, ezáltal pedig visszaszorítani a lopott készülékek forgalmát. Az alkalmazás célja, hogy segítsen a felhasználóknak ellenőrizni a készülékük eredetiségét az IMEI-szám alapján, hamarabb letilthassák az ellopott készüléket a hálózaton belül, emellett a gyanús hívások vagy SMS-ek és csalási kísérletek bejelentésére is külön felülettel szolgál.

Az olyan vezető gyártók, mint az Apple, a Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo rendelkezésére 90 nap áll az előírás alkalmazására. A már ellátási láncban és raktárban lévő eszközök esetében szoftverfrissítés útján kell eljuttatni az appot a készülékekre. A cégek közül elsőként reagáló Apple nem tervezi az irányelv betartását: válaszában kifejtette, hogy a világon sehol sem követ olyan előírásokat, melyek adatvédelmi és biztonsági problémát jelentenek a vállalat iOS-ökoszisztémája számára.

A rendelet nagy felháborodást váltott ki mind a parlamenten belül, mind azon kívül, számos törvényhozó azzal vádolta a kormányt, hogy kémkedésre alkalmas eszközként működő alkalmazást tesz kötelezővé. Források szerint a kormány ráadásul iparági konzultáció nélkül léptette hatályba a rendeletet, így várható, hogy az Apple után több techcég is ellenezni fogja a kérést.

Narendra Modi miniszterelnök politikai ellenfelei és az adatvédelmi aktivisták együtt bírálták a a direktívát, melynek valódi célja a kritikusok szerint, hogy a kormányzat kiterjedt hozzáférést szerezzen India 730 millió felhasználójának készülékéhez. Mivel az app hozzáférhet híváslistákhoz, üzenetekhez, IMEI-információkhoz, és lehetőséget ad az adatok továbbítására, ezért kiterjedt adatgyűjtést tesz lehetővé. Ugyan a kormányzat kiemeli, hogy a felhasználók opcionálisan eltávolíthatják az előre telepített appot, de a telepítés tényével már adott a hozzáférés lehetősége az eszközhöz. India a világ egyik legnagyobb mobilpiacaként ezzel precedenst is teremthet, melynek mintájára más országok is követhetik a kötelező állami app-telepítés példáját.