Kiűznék a Microsoft 365-öt az Európai Parlamentből
Európai képviselők javaslata szerint a belső piac és technológiai önállóság erősítése céljából fel kellene hagyni a Microsoft szoftvereinek használatával az Európai Parlamentnél.
Egy 39 tagú képviselőcsoport levélben sürgette arra az Európai Parlament (EP) elnökét, Roberta Metsolát, hogy az intézmény európai fejlesztésű szoftverek és hardverek használatára térjen át az amerikai termékek helyett. A képviselők szerint az uniós parlament kiemelt felelősséggel bír az európai technológia szektor támogatásában, több ezer alkalmazottjával és erőforrásaival előmozdítania szükséges a technológiai szuverenitásért folytatott küzdelmet.
Egy konkrét javasolt intézkedés, hogy a döntéshozók mondják fel a Microsoft szoftvereinek használatára vonatkozó szerződéseket, és válasszanak európai alternatívákat. A felszólítás elsősorban a Microsoft 365 előfizetési csomagra irányul, de a későbbiekben más szoftverek leváltására is kiterjedne a hivatali és közintézményi eszközökön. A képviselők szerint a középtávú cél a Microsoft-termékek, köztük a Windows operációs rendszer teljes kivezetése.
A Microsoft szoftverén kívül a képviselők a Dell, a HP és az LG gyártók hardvereit is mellőznék az európai alternatívák javára, beleértve a laptopokat, asztali gépeket, perifériákat. A lépés előnyei közt említik, hogy nem csak az amerikai technológiának való kitettség csökkenne egy ilyen beruházással, de az európai gazdaság számára is pozitív hozadékot jelentene, mivel a költések a helyi szereplők zsebét tömnék. A javasolt megoldások közt említi a levél a Vivaldi böngészőt, a Qwant keresőt, a Proton levelezőt, és az OpenDesket, a Windows leváltására pedig a nyílt forrású Linux disztribúciókat.
A múlt héten egy berlini csúcstalálkozón Németország támogatást fejezte ki Franciaország régóta fennálló követelései iránt, hogy Európa technológiailag függetlenebb legyen az USA-tól, és lépéseket tegyen a digitális szuverenitás felé. A Microsoft szóvivője akkor úgy nyilatkozott, hogy „büszke arra, hogy a piacon jelenleg elérhető legátfogóbb szuverenitási megoldásokat kínálja”, és továbbra is biztosítani szeretné, hogy az Európai Parlament és más európai ügyfelek biztonságosan dolgozhassanak.