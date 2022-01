Régi adósságot törleszt az új Garmin Fenix széria

Bár kétségtelenül kissé furcsán hangzik, a világ egyik legjobb, kifejezetten kültéri fitnessz-tevékenységhez és sportoláshoz tervezett okosóra-sorozatának tagjait nem látták el érintőkijelzővel. A Garmin Fenix 7-es szériával törlesztheti régi adósságát a gyártó.

Manapság nehéz olyan okosórát elképzelni, amit nem érintőkijelzőn keresztül vezérelnek, pedig a világ egyik legismertebb, kifejezetten sportolóknak szánt okosóra-szériája, a Garmin Fenix ilyen volt - legalábbis eddig. Az új Garmin Fenix 7 szériával végre a csúcskínálatba is megérkezik az érintőkijelző (ami egyébként a Venu és a vioactive sorozatban már régóta jelen van), amit remélhetőleg az összes létező aktív sporttevékenység közepette jól lehet majd használni.

Introducing fēnix® 7 | Performance Smartwatch | Garmin Még több videó

A Gamin Fenix 7-es órák az érintőkijelző mellett egy több LED-ből összeálló zseblámpa-funkciót is kapnak, illetve néhány továbbfejlesztett edzésmóddal is bővül az eszközök repertoárja (pl. valós idejű állóképesség-követés, vizuális verseny-előrejelzés, pihenőidő-funkció). A Fenix 7-es család továbbra is három mérettel érkezik (7S, 7 és 7X - rendre 42, 47 és 51 mm-es átmérőjű óraszámlappal), igazodva a különböző méretű csuklókhoz.

Az új sorozat elődjénél nagyobb hasznos számlapfelülettel rendelkezik, illetve lényegesen hatékonyabb napelemes töltést ígér, ezzel a két töltés közti időszak akár öt hétre is elnyújtható.