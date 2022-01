Itt a Samsung Freestyle, a Z-generáció hordozható projektora

Komoly kihívást jelent ma a tinédzserek körében várhatóan nagy népszerűségnek örvendő kütyükkel előrukkolni - a Samsung most egy új, hordozható projektorral pályázik a Z-generáció kegyeire.

A projektorok eddig többnyire tárgyalótermek vagy otthoni moziszobák (a dizájnosabb darabok esetleg a nappalik) kellékei lehettek, ezt a sztereotípiát azonban láthatóan minden erejével igyekszik lerombolni a Samsung Freestyle, mely nevéhez méltón egy olyan projektor, melyet számtalan, az eddigiektől eltérő módon lehet kreatív módon, szabadon használni.

Samsung | Introducing The Freestyle, a smart theater to-go Még több videó

A hengerformájú eszköz nem csak autófókusszal, hanem automatikus szintezővel is rendelkezik, így minden helyzetben - fenti videó tanúsága szerint akár mozgás közben is - megfelelő minőségű képet tud kivetíteni, még ha nem is feltétlenül brutális fényerővel. A Freestyle 1080p felbontású képet jelenít meg 30-100 hüvelykes kivetítési képátlóval.

Az eszközbe térhatású zörejek keltésére alkalmas hangszórót, illetve természetesen azon keresztül megszólaló hangasszisztenst is építettek, található rajta egy USB Type-C és egy HDMI port, a kiegészítőként árult akkumulátorral pedig hordozhatóvá válik, de létezik hozzá sztenderd E27-es (villanykörte) foglalat-toldó is, mely az eszköz rögzítése mellett a tápellátásról is gondoskodik.

A Samsung Freestyle néhány hónapon belül kerülhet forgalomba, az Egyesült Államokban a projektor javasolt fogyasztói ára 900 dollár lesz.