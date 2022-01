WiFi rádióhullámokkal tölt a Samsung új TV-távirányítója

Bár a Las Vegas-i Consumer Electronics Show idén is a koronavírus-fenyegetés árnyékában zajlik, mindez nem jelenti azt, hogy a fogyasztói piacon motorozó cégek egy része ne használná ki az alkalmat az idei legnagyobb puskapor-durrogtatásra. A Samsung többek közt egy megújult TV-távirányítótt vitt el a rendezvényre.

A tévék távirányítói évtizedek óta nem változtak számottevően, kialakításuk és működésük rendkívül célorientált, ennélfogva nem is különösebben izgalmas. Néha azonban piacra kerülnek olyan megoldások, mint például a Samsung tavaly bemutatott Eco Remote-ja, mely az alkáli elemek helyett napenergiával tölthető áramforrást használ.

Ennek az Eco Remote-nak kerül hamarosan piacra az új generációs változata, mely továbbgondolva a környezettudatosságot újabb töltési eljárással egészíti ki az eszköz repertoárját. Az új Eco Remote ennek megfelelően már a WiFi routerek által sugárzott rádiójel energiája révén is képes tölteni - ezt a fajta vezeték nélküli töltési eljárást korábban több alkalommal is próbálták bevetni a legkülönfélébb eszközöknél, eredményt azonban az olyan, kis fogyasztású elektronikáknál lehet elérni vele, mint amilyen például egy TV távirányítója.

Az új Ecp Remote továbbra is tölthető napenergiával vagy akár beltéri fény segítségével is, de azért biztos ami biztos rákerült egy Type-C USB csatlakozó is arra az esetre, ha éppen nincs a közelben WiFi router és a távirányító egyébként valahol fénytől elzárt helyen pihen a kihasználatlan időszakokban.