Kínai NAND-okra épül a Colorful új SSD-je

A Colorful új konzumer meghajtói az elsők között építenek kínai NAND flash chipekre.

A nyers specifikáció alapján a Warhalberd CN600 meglehetősen fapadosnak tűnhet, hisz sem a kapacitást, sem pedig a tempót tekintve nem kínálnak semmilyen extrát a termékek. Mélyebbre ásva azonban változik a helyzet, a Colorful fejlesztése ugyanis szokatlan komponensekre épül: A NAND flash chipek és a vezérlő is kínai fejlesztés. Előbbit a hírekből már jól ismert Yangtze Memory, utóbbit pedig az ugyancsak kínai Maxio Technology szállítja.

A gyártó nem árult el konkrétumokat, így egyelőre nem is világos, hogy pontosan milyen chipekből áll össze a 256 és 512 tárkapacitású M.2-es SSD. A Yangtze Memory bő két éve indította be a 64 rétegű TLC 3D NAND termelését, amivel párhuzamosan az volt az ígéret, hogy már dolgoznak a nagyobb bitsűrűséget kínáló 96 és 128 rétegű verziókon. Az amerikai kereskedelmi korlátozások azonban a Yangtze Memoryt is utolérték, melynek ütemterve emiatt több hónapos csúszást szenvedett.

A kéttagú Warhalberd CN600 széria tagjait egyébként viszonylag kedvező áron kínálja a Colorful: a 256 gigabájtos SSD-ért nettó 39, az 512 gigabájtosért pedig 59 dollárt kér a kínai gyártó.