Sosem tudjuk már meg, hány SMS-t küldtünk karácsonykor

Míg hosszú évekkel ezelőtt az önfeledt SMS-ezés időszaka volt a karácsony és a szilveszter, addigra ma már egyre kevesebben kívánnak egymásnak kellemes ünnepeket ezen a kommunikációs csatornán.

Noha a szeretet ünnepe évekkel ezelőtt az ajándékok mellett az evésről, a pihenésről, egyeseknél az evés kipihenéséről, illetve a sablon üdvözlő SMS-ekről szólt, a képletből mostanra kikerültek az utóbbiak. Legalábbis beszédes, hogy december 27-ét írjuk, és még egyetlen hazai mobilszolgáltató sem kürtölte világgá, hogy az ünnepek alatt az ügyfelek hány SMS-t küldtek szeretteiknek, ismerőseiknek.

Azaz félig, a Telenor Magyarország ugyanis elárulta, hogy

Az évről évre növekvő ünnepi hálózati forgalmi adatok ellenére elmondható az is, hogy az ünnepeket megelőző időszakhoz viszonyítva december 24-én csökkenés tapasztalható, mind az adat, a hang és az SMS összforgalom tekintetében.

Vagyis legalább december 24-én mindenki le tudta tenni kicsit a telefonját, ami lássuk be, jó dolog, aztán persze nyilván az esti ajándékbontogatás során előkerült néhány új okostelefon is, hiszen a kereskedelmi szektor jelentései alapján továbbra is az okostelefon az egyik legkeresettebb portékája az üzleteknek karácsony tájékán.

Bár az idei évben több lehetőség kínálkozott a személyes találkozókra, óvatosságból sokan távolról köszöntötték egymást, ennek is köszönhető, hogy az előző évhez képest idén a december 24 és 26 közötti időszakban átlagosan 15%-os növekedés volt megfigyelhető a mobilnet-forgalomban - legalábbis a Telenornál.