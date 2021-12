Megjelent az AIDA64 v6.60

Még az év vége előtt megjelent a magyar fejlesztésű rendszerdiagnosztikai, hardver- és szoftverleltár, valamint rendszerteszt-alkalmazás, az AIDA64 legfrissebb, 6.60-as verziója.

A legújabb kiadás most is több tucat újítást és fejlesztést tartalmaz. Ezek nagy része az Intel közelmúltban megjelent Alder Lake processzorcsaládjára, illetve a termékek által elsőként támogatott DDR5-ös memóriák kezelésére irányul. Az AIDA fejlesztői eközben már az utódra, vagyis a Raptor Lake kódnevű fejlesztésre is gondoltak, amit az alkalmazás 6.60-as kiadása így már részben támogat. Emellett a rendszerdiagnosztikai szoftver Windows 11 és Windows Server 2022 támogatása is javult. Az újdonságok teljes listájáért, valamint a szoftver letöltéséért most is érdemes felkeresni a termék weboldalát.