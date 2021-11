Újabb magyar érintettségű startupba áramlanak milliárdok

Jelentős összegű Series A befektetéshez jutott az azonosítás- és hozzáféréskezelési rendszert fejlesztő Strivacity, mely kezdetektől veszprémi szoftverfejlesztő központtal rendelkezik.

A kétéves, veszprémi gyökerekkel is rendelkező Strivacity, Inc. bejelentette, hogy TenEleven Ventures és Toba Capital finanszírozásával sikeresen zárt egy 9.3 millió dolláros, azaz hárommilliárd forintos Series A befektetést.

A Strivacity 2019-ben alakult, elsődleges profilja az internetes felhasználók azonosítására és hozzáféréskezelésre használható rendszer fejlesztése . Az amerikai alapítású startup a kezdetektől Veszprémben kezdett szoftverfejlesztési központot kialakítani, magyar szakemberekkel, így a most e befektetéssel is elismert terméket is a magyar csapat tagjai fejlesztették.

A társaság céges vásárlóinknak kínál olyan megoldást, amellyel - leegyszerűsítve - pár kattintással, jelentős integrációs/fejlesztői munka nélkül tudják a megoldást weboldalba, ügyfélkiszolgáló portálokba vagy bármilyen olyan termékbe integrálni ahol a felhasználók kényelmes beléptetése és adataik biztonsága kiemelten fontos.