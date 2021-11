TikTokosodik a Spotify

Újabb módszerrel küzdene a beszűkült zenei ízlés ellen a világ legnagyobb online zenestreaming-szolgáltatója, a Spotify. A svéd cég egy új ajánlórendszert tesztel, mely lényegében egy görgethető, rövid videoklipeket tartalmazó feed lenne, mely kísértetiesen hasonlít a TikTok feedjére.

A rendszer azt a Canvas formátumot használná a teszt alapján, melyet a Spotify korábban azért bocsátott a művészek rendelkezésére, hogy rövid mozgóképes részletekkel színesítsék a zenéket - egyfajta animált albumborító funkcióval.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl