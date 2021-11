Leszámolhat a titkos nyomkövetéssel az iOS 15.2

Úgy fest, hallgatott a panaszokra az Apple, amely az iOS 15.2-ben megkönnyítheti a titkos nyomkövetőként használt eszközök felderítését.

Az iOS 15.2 Beta 2-ben csak Find My Lost Item Scanning címen futó opció képes lesz felderíteni a felhasználók közelében található különféle, akár illetéktelen követésre is alkalmas Apple eszközöket. Az Apple minden bizonnyal elsősorban az olcsó és apró AirTagek miatt fejleszti a lehetőséget, amely jelen formájában rosszindulatú célokra is könnyedén használható. Az apró nyomkövető bár számos biztonság funkcióval rendelkezik, korábbi tesztek szerint még bőven lenne tér a magánszférát védő fejlesztésekre.