Alapvető szükséglet lett az adat a Vodafone-nál

Megújította lakossági mobil portfólióját a Vodafone Magyarország - a cég immár alapszinten, a feltöltőkártyás TUTI tarifa mellé is ad jelképes mennyiségű, havonta megújuló adatforgalmat.

Mostantól gyakorlatilag nincs olyan, kurrens mobiltarifája a Vodafone Magyarországnak, mely ne tartalmazna legalább jelképes mennyiségű mobiladatot - a szolgáltató bejelentette, hogy bevezeti a TUTI100 feltöltőkártyás konstrukciót, melyben havonta ingyenesen megújuló adatkeretet biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik a minimális szinten használják csak a mobilnetet a kapcsolattartásra.

A TUTI100-ba foglalt havi adatmennyiség mindössze 100 MB, mely a Vodafone szerint az átlagos fájlméreteket és felhasználást alapul véve 100 perc internetes böngészést, vagy 5000 Facebook Messenger üzenetváltást is lehetővé tehet. Az új tarifacsomag a cég szándékai alapján elsősorban az eddig mobiladatot nem használó, több százezres ügyfélbázisnak lesz újdonság, akik mostantól útközben is hozzáférhetnek információkhoz vagy használhatnak chat alkalmazásokat a beépített adatkeret terhére.

Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy egy modern okostelefon a háttérben zajló szinkronizációs folyamatok révén képes órákon belül kimeríteni ezt az adatforgalmi keretet, így a 100 MB-nyi adat legfeljebb kapudrognak lehet alkalmas, egy hónapig szinte kizárt, hogy kitartson - hacsak nem állítják be a készüléket rendkívül körültekintően.

Az új feltöltőkártyás konstrukció mellett megújult a Vodafone havi előfizetéses portfóliója is, itt leginkább a Go Super tarifacsomagot érdemes kiemelni, mely integrálja a Music Pass szolgálatást is, így számos zenestreaming-szolgáltatás használatakor nem csökken a 3 GB-os adatforgalmi keret.