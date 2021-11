A Gránit Bankhoz is megérkezett a Google Pay

A Gránit Bank is elérhetővé tette ügyfelei számára a Google Pay szolgáltatást, mely androidos okoseszközökre kínál kényelmes és gyors fizetési megoldást.

Mától a Gránit kártyáival is elérhető a Google Pay. Az ügyfelek egyszerűen és gyorsan használhatják érintéses fizetésre képes androidos telefonjukat a bank által kibocsátott Mastercard betéti kártyákkal. A Gránit a magyar bankok között a negyedik a sorban, amely beállt a Google Pay mögé. A támogatást a K&H kezdte meg tavasszal, melyet a közelmúltban a CIB és az Erste követett. Közleményében a Gránit megjegyzi, hogy ügyfelei továbbra is használhatják a saját fejlesztésű Gránit Pay mobilfizetési megoldását is.

Szoftver, ami autók millióiban fogja a volánt (x) A biztonságkritikus kód a thyssenkrupp budapesti központjából jut a közutakra. A biztonságkritikus kód a thyssenkrupp budapesti központjából jut a közutakra.

Szoftver, ami autók millióiban fogja a volánt (x) A biztonságkritikus kód a thyssenkrupp budapesti központjából jut a közutakra.

„A Gránit Banknál kiemelt prioritás számunkra, hogy hasznos innovációkkal tegyük kényelmesebbé ügyfeleink életét. Az Android eszközökkel használható új generációs érintésmentes mobilfizetést Magyarországon és Európában is elsőként tettük elérhetővé ügyfeleink számára 2016-ban. Természetes volt számunkra, hogy a mobilfizetés növekvő népszerűségét szem előtt tartva a rendkívül innovatív Google Pay szolgáltatással is bővítjük az androidos mobilfizetési lehetőségeink választékát” – mondta az új szolgáltatás bevezetéséről Jendrolovics Péter, a Gránit Bank ügyvezető igazgatója, a lakossági üzletág vezetője.