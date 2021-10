Vérfrissítést kapott a Telekom TV GO

Fél évvel a platform kereskedelmi rajtját követően megújította TV GO nevű tévés tartalomszolgáltató rendszerét a Magyar Telekom. A változtatások egyelőre leginkább kozmetikai jellegűek és csak a mobilos klienseket érintik.

A héten Android és iOS platformon egyaránt megújult a Magyar Telekom IPTV-rendszeréhez fejlesztett Telekom TV GO mobilkliens. A társaság az új verzió publikus tesztelését júniusban kezdte, alig két hónappal azután, hogy bevezette a 2006-ban elrajtolt IPTV-rendszer új generációját, mely az ígéreteknek és elképzeléseknek megfelelően szofisztikáltabb tartalomkínálattal és ajánlórendszerrel valamint modern, a kor igényeinek minden tekintetben megfelelő interfésszel rendelkezik.

Az új rendszer bevezetésével ugyanakkor láthatóan kényszerpályán járt a Telekom, ezért például az új platform felhasználói felületét illetően és egyes (alap)funkcióit tekintve további fejlesztéseket ígértek a cég szakemberei. A most megjelent mobilos klienseknél az egyik hiányosságot pótolta a Telekom, így az Androidra kiadott 1.120.11-es, iOS-en pedig 2.0.401-es verziószámot viselő változatok már az új, a Deutsche Telekom csoporton belüli, egységes felhasználói felülettel rendelkeznek.

A Telekom az ügyfelekhez kihelyezett, androidos beltéri egységeknél egyelőre nem frissítette a TV GO klienst, így azok továbbra is az eredetileg kiadott felületet használják, emellett a mobil- és az otthoni rendszerek közti átjárhatóság jelenleg is a keresztplatformos felvételprogramozásra, a felvételek megtekintésére és a kedvenc csatornák kijelölésére korlátozódik. Az új kiadásból is hiányzik tehát a képernyőtükrözés funkció, illetve olyan, a felhasználók egy része által felrótt hiányosságok pótlása sem került bele, mint például a csatornasorrend megváltoztatásának lehetősége.

A felhasználók a jelek szerint egyébként nincsenek elragadtatva az applikáció minőségétől, mely a Play Áruházban 2,5, az App Store-ban pedig 1,5 csillagos átlagos értékeléssel rendelkezik.