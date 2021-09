Apróbb újdonságok a Telekom mobilos díjcsomag-portfóliójában

Szeptember végén menetrendszerűen megújította lakossági mobil- és vezetékes portfólióját a Magyar Telekom. Érdemben előbbiek kínálata változott, illetve bővült.

Szeptember 29-től új lakossági mobil- és vezetékes díjcsomagok kerültek a Magyar Telekom kínálatába - a portfólió tagjai közül érdemben csak a mobil termékek változtak, azok közül is kizárólag az adatcsomagok, melyekből mostantól az ügyfelek igényei alapján öt konstrukció közül lehet választani.

Így bekerült a kínálatba a 8 GB havi adatkeretet tartalmazó Net 8 GB, illetve a havi 25 GB-ot kínáló Net 25 csomag, melyből 8 és 15 GB forgalmazható le EU roaming helyzetbe. A két csomag havi díja kedvezmények nélkül rendre 3390 és 6990 Ft. Kikerült ugyanakkor a kínálatból a 15 GB-os keretet nyújtó Net 15 csomag, mely a tematikus adatopciók közül korábban egyedüliként tartalmazta a "korlátlan zene" opciót - utóbbi az új portfólió egyik elemébe sem került be.

A korlátlan adatforgalmat és 5G-s elérést biztosító "Gigaerős Net" és "Gigaerős Net+" csomagok tartalmát illetően is történtek kisebb változások, így a szolgáltató előbbinél változatlan áron 2 db kis adatforgalmú (tipikusan okosórákhoz használható) MultiSIM-et is biztosít, utóbbi pedig 2 GB EU-n kívüli roaming adatforgalmat is tartalmaz meghatározott országokban. A legdrágább korlátlan adatcsomag havi díja cserébe 600 Ft-tal nőtt.