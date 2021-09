Jöhet a 4iG és a Telenor első közös terméke

Jövő csütörtökön sajtótájékoztató keretében jelenti be új, kifejezetten üzleti ügyfeleknek szánt megoldásait a Telenor Magyarország. A részletek egyelőre nem ismertek, de beszédes, hogy a bejelentésen ott lesz a 4iG Nyrt. képviselője is.

Közös projektet indíthat útjára a közeljövőben a Telenor Magyarország és a 4iG Nyrt, mely rövidesen - legalábbis áttételesen, az Antenna Hungária irányításának tervezett megszerzésével - kisebbségi tulajdonosa is lehet a mobilszolgáltatónak. A Telenor jövő csütörtökön új, ezúttal kifejezetten üzleti ügyfeleknek szóló termékeket jelent be, a bemutatón pedig ott lesz a 4iG Nyrt. IT kiberbiztonsági szakértője, Regyep György is.

A meghívóból nem derül ki semmilyen részlet azon kívül, hogy a cég két új terméket is be fog jelenteni - Regyep jelenléte a sajtótájékoztatón ugyanakkor arra utal, hogy ezek közül legalább az egyik kapcsolatba hozható a 4iG által kínált kiberbiztonsági megoldásokkal.

A 4iG kiberbiztonsági portfóliója jelenleg négy területen kínál szolgáltatásokat kis- és középvállalatoknak (információbiztonsági tanácsadás, kiberbiztonsági felügyelet és menedzselt szolgáltatások, kiberbiztonsági technológiai integráció és alkalmazásbiztonság) - ezek közül a 4iG SOC csapattal történő együttműködés tűnik a legkézenfekvőbbnek. Ezt a szolgáltatást jelenleg havidíjas rendszerben kínálja a 4iG, vagyis a Telenor portfóliójába relatíve könnyűszerrel átemelhető egy nagykereskedelmi megállapodás részeként.