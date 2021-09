Jövő kedden mutatkozhatnak be az új iPhone-ok

Szeptember 14-én, magyar idő szerint 19 órakor kezdetét veszi az Apple idei őszi szokásos termékbemutatója, melyen a hagyományoknak megfelelően fellebbentik a fátylat az új iPhone-okról.

Kiküldte az Apple a meghívót az idei őszi nagy termékbemutató-eseményére, melyet szeptember 14-én, azaz jövő kedden, magyar idő szerint 19 órai kezdettel tart a cupertinói cég. A keretek a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is valamelyest kötöttek lesznek, azaz idén is kizárólag csak az interneten lehet majd követni a bemutatót, az efféle bemutatókat éveken keresztül kísérő eufórikus tapsvihar és örömujjongás tehát idén is elmarad.



Ahogy az általában lenni szokott, a meghívót most is szételemzi az angolszáz sajtó, a The Verge például úgy spekulál, hogy a sötét égbolt a kamera éjszakai módjának fejlesztésére, netán az új iPhone-ok asztrofotós képességére utalhat, míg a ragyogó logó az always on display funkció érkezését vetíti előre, netán a korábbi pletykákban már megjelent műholdas kommunikációs lehetőséget.Az mondjuk kétségtelenül menő, hogy az Apple logójába egy iOS eszközt használva akár bele is lehet "nézni" az AR segítségével, ehhez el kell látogatni a cég rendezvényoldalára és rábökni a rendezvény logójára.