Aktívan támadják az Atlassian egyik platformját

Tömeges mértékű támadásra hívja fel a figyelmet az Atlassian Confluence kollaborációs platform on-premise változatát illetően a US Cyber Command. Az Atlassian augusztus 25-én publikálta először a kritikus sebezhetőség részleteit, melyet azóta egyre nagyobb számban használnak ki hackerek a Confluence Servert és Datacentert használó cégek, szervezetek elleni támadásra.

Mass exploitation of Atlassian Confluence CVE-2021-26084 is ongoing and expected to accelerate. Please patch immediately if you haven’t already— this cannot wait until after the weekend.