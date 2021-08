Horogkeresztet "rajzoltak" 53 ezer wikipédia-szócikkre

A Wikipédia egyfajta melegágya az online vandalizmusnak, hétfőn magyar idő szerint délután ugyanakkor az online enciklopédia eddigi fennállásának egyik legkellemetlenebb vandáleseményével volt kénytelen szembesülni: egy az oldalra alig tíz napja regisztrált felhasználó 53 ezer szócikk tartalmát cserélte ki a náci önkényuralmi jelképre, a horogkeresztre.

Several politicians have had their #Wikipedia page look like this - including @JoeBiden @KamalaHarris and Tony Blair. pic.twitter.com/PuZtRAs5Ci