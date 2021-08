Az Apple processzoros Maceken is futhat a Windows 11

A maces körökben jól ismert Parallels legújabb szoftverének hála akár Windows is futtatható lesz az ARM-alapú Apple gépeken.

Service mesh és konténerek a banán alatt (x) Nem is gondolnád, hogy amikor feldobod a banánt a kasszára, alattuk a legkorszerűbb IT-stack dolgozik, ráadásul Budapesten fejlesztik. Nem is gondolnád, hogy amikor feldobod a banánt a kasszára, alattuk a legkorszerűbb IT-stack dolgozik, ráadásul Budapesten fejlesztik.

Service mesh és konténerek a banán alatt (x) Nem is gondolnád, hogy amikor feldobod a banánt a kasszára, alattuk a legkorszerűbb IT-stack dolgozik, ráadásul Budapesten fejlesztik.

A készítők szerint a Parallels Desktop 17 virtualizációs szoftver a Linux mellett a Windows 10 és Windows 11 operációs rendszereket is támogatja már. Ennél fontosabb újítás, hogy a programot az Apple M1 processzorral szerelt Macekre is fel lehet telepíteni, melynek hála akár a Windows valamely ARM kiadása is futtatható lesz. Utóbbihoz leginkább a licencelés okozhat problémát, a Windows 10-et ugyanis csak az OEM gyártóknak értékesíti a Microsoft, a Windows 11-nél pedig egyelőre nem tudni, változik-e a gyakorlat.