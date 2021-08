Ennél ijesztőbb bemutatót el sem lehetne képzelni egy robotkutyához

Robotikai ambíciói is vannak az egyebek mellett okostelefonok, okosmérlegek, okos légtisztítók és okos rizsfőzők koronázatlan királyának, a Xiaominek, mely bemutatta saját robotkutya-koncepcióját, a CyberDogot.

A Boston Dynamics Spot nevű robotkutyája minden jel szerint megihlette a kínai piaci szereplőket is, azok közül is egy, az újra mindig nyitottnak mutatkozó gyártót, a Xiaomit. A cég eddig semmiféle robotikai ambíciót nem táplált, ám ez most minden bizonnyal változni fog - a változás előszele a CyberDog nevű robotkutya, melyet kedden mutattak be a kínaiak a nagyközönségnek.

Xiaomi Cyberdog - Robotic Dog Introduction Még több videó

A Xiaomi gépkutyája mintha csak egy sötét hangulatú sci-fi-ből ugrott volna elő (szó szerint, legalábbis a promóciós videón), szerencsére a való életben ennél valamivel barátságosabb, jóllehet egyelőre maga a kínai gyártó sem tudja pontosan, mihez kezdjen vele, legalábbis erre utal, hogy a CyberDogot vezérlő platform "nyílt forrású", azaz a közösség könnyedén fejleszthet hozzá különféle modulokat, tevékenységeket - ami lehet jó és rossz hír egyaránt.

A CyberDogot egyébként az Nvidia Jetson Xavier NX platformja vezérli, tizenegy különféle szenzorral és jó pár kamerával rendelkezik, a hardverkiegészítők csatlakozásáról pedig 3 Type-C USB port és egy HDMI-port gondoskodik. A robotkutya legfeljebb 3 kilogrammnyi terhet tud magával cipelni, a legnagyobb haladási sebessége pedig 3,2 méter másodpercenként, vagyis szerencsére még egy rosszabb kondiban lévő felnőtt is simán lefutja.

A Xiaomi CyberDog egyelőre nem kerül forgalomba, legalábbis klasszikus értelemben véve, a cég ugyanis az első ezer példányt belsős munkatársaknak és rajongóknak szánja, akik kb. 465 ezer forintnak megfelelő kínai jüanért cserébe juthatnak hozzá a gépkutyához.