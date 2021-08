Itt a WhatsApp "önmegsemmisítő" képküldése

Számos más chatplaftorm mellett immár a WhatsApp repertoárjában is elérhető az egyszer használatos képnézési mód, mely a fejlesztők szerint "szenzitív" tartalmat ábrázoló képek küldésére alkalmas.

A WhatsApp mondhatni soha nem igyekezett versenytársai elé kerülni, már ami a chatplatformokon belül megjelenő új funkciókat és lehetőségeket illeti - így van ez most egy új, adatvédelmi, biztonsági újítással, az egyszer megnézhető (view once) fotókkal is.

Az új funkció neve magáért beszél: az így elküldött fotókat a címzett csak egyszer nyithatja meg, majd a bezárást követően semmilyen módon nem csalhatók elő a tartalom újra, azaz nem marad meg betekintőnézetben, illetve nem töltődik le a készülékre sem.

A WhatsApp szerint a viev once fotóküldési mód kiválóan alkalmas "szenzitív" tartalmak küldésére, bár azt a cég weboldalán található kérdezz/felelek szekció is megerősíti, hogy gondolkodás nélkül így sem szabad bármit rábízni erre a "védelemre". Így például minden további nélkül készíthető képernyőfotó, vagy képernyővideó a küldött képről, ráadásul erről más platformokkal (pl. Snapchat) ellentétben a feladó még csak értesítést sem kap.

Ha ez nem lenne elég, a sértőnek jelölt tartalmak automatikusan láthatóvá válnak a WhatsApp moderátorai számára.