Rendkívül büszke George-ra az Erste

Online, 24 órás, haladó Kubernetes képzést indít a HWSW! A 8 alkalmas tanfolyamra most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni! A képzéshez 2in1 akció keretében 24 órás alapozó képzés is elérhető! A 8 alkalmas tanfolyamra most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni! A képzéshez 2in1 akció keretében 24 órás alapozó képzés is elérhető!