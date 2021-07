A Windows 11-gyel búcsúzik a "kékhalál"

A Windows 11 több szempontból az egyik legjelentősebb dizájnmegújulást hozza a Windowsok életében. Számos elem mellett változik a Windows 3.0-val megjelent "kékhalál" is.

A Windows 11-gyel megváltoztatja az operációs rendszer rettegett hibajelentő képernyőjét, vagyis a "kékhalál" képernyőt a Microsoft - számol be a The Verge. A kékhalál ugyanakkor nem tűnik el, csupán a színe változik kékről feketére, azaz végzetes hiba során továbbra is láthatjuk majd a :( emotikont, a QR-kódot és az úgynevezett "stop code"-ot is, ami tulajdonképpen maga a hiba oka.

A Windows 11 jelenlegi preview kiadása egyébként a korábbi hasonló változatokkal egyezően zöld színű kékhalált használ, ám a lap úgy tudja, hogy ezt a végleges verzióban feketére cserélik majd, hogy ezzel is jobban passzoljon a háttér a Windows 11 bejelentkező képernyőjének és a leállítási képernyőnek alap háttérszínéhez.

A kékhalál utoljára 2012-ben, a Windows 8-cal változott meg jelentősebb mértékben, akkor került rá a szomorú emotikon, 2016-tól pedig a Windows 10-es kékhalálok esetében feltűnt a QR-kód is.