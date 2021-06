Leszámol a Telenor a régi SIM-mel, de nem úgy

A Vodafone Magyarország után a Telenor is bevezeti a megkurtított SIM-hordozókat, így a cég szolgáltatásaihoz használatos SIM-ek a korábbinál jóval kisebb csomagolásban érkeznek a jövőben.

Csökkenti a SIM-ek csomagolási méretét a Telenor Magyarország, vagyis az eddig jellemzően bankkártya-méretű plasztikok feleakkorák lesznek, beleértve természetesen a fóliacsomagolást is.

Bár a Telenor közleménye szerint egy 25 éve még modernnek számító, mára elavult megoldástól "búcsúzik" a szolgáltató, egyelőre szó sincs a fizikai SIM-ek kivezetéséről, illetve az eSIM-ek megjelenésére is várni kell még - utóbbi továbbra is kizárólag a Magyar Telekomnál érhető el, jóllehet mindkét versenytárs szolgáltató azt kommunikálta korábban, hogy 2021-ben náluk is megjelenik az eSIM, ami végképp környezetbarát megoldásnak számít.

Az eSIM bevezetését legfőképpen az Apple-készülékek tulajdonosai sürgetik a szolgáltatóknál, más gyártónál távolról sem számít olyan elterjedtnek a technológia, illetve szinte kizárólag felsőkategóriás okostelefonoknál, esetleg okosóráknál találkozni a fixen beépített, programozható SIM-chippel.

A Telenor által most bemutatott zsugorítós megoldás nem teljesen új keletű, a Vodafone 2019 decemberében vezette be a csökkentett méretű SIM-csomagolást a magyar piacra.