Alap fotoszerkesztő funkciókkal bővült a OneDrive

Újabb, alap fotoszerkesztő funkciókkal próbál a Google Photos babérjaira törni a Microsoft OneDrive.

Új, alap fényképszerkesztési funkciókkal látta el a OneDrive webes felületét, illetve az androidos applikációját a Microsoft. Így mostantól az appon, illetve a webes felületen keresztül többek közt megvághatók és elforgathatók a fotók, emellett a képek fényereje, kontrasztja, az expozíció, a kiemelések és az árnyékok is szabályozhatók bizonyos keretek között.

A OneDrive új képszerkesztő funkciói a bevett formulához igazodnak, vagyis a változtatások új fájlba is menthetők, illetve a régi is felülírható, ugyanakkor az eredeti változat a szolgáltatás által kínált verziókövetésnek köszönhetően még felülírás esetén is előcsalogatható meghatározott keretek közt.

Az új funkciók megjelenésével egy időben az androidos app egyben Chromecast-támogatást is kapott, melynek segítségével a fotók könnyűszerrel megjeleníthetők nagyobb kijelzőkön is.