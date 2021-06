Meghallja a segélykiáltást a prototípus mentődrón

A természeti katasztrófák utáni mentési folyamatokat nagyban nehezíti, hogy a terep sokszor rendkívül nehezen közelíthető meg, illetve eleve jelentős kiterjedésű, így ezeknél az eseményeknél a mentőalakulatok előszeretettel vetnek be drónokat. Egy kísérleti projekt most azt mutatja meg, hogy miként tudnak hatékonyabban kutatni a túlélők után a repülőalkalmatosságok.

Egy természeti katasztrófát kővető mentőexpedíció sikerességéhez ma már jelentős mértékben hozzájárulhatnak a drónok, melyekkel a mentőalakulatok átfogó, vizuális képet kaphatnak a legnehezebben megközelíthető területekről is. A Franunhofer FKIE egy kutatási projektjében szakemberek azon dolgoznak, hogy a drónok ne csak lássák, hanem hallják is a túlélőket.

A projekt során egy kereskedelmi drónt láttak el egyelőre relatíve egyszerű mikrofonszerkezetekkel, majd a rendszert úgy tanították fel (lényegében azzal, hogy különféle segélykiáltásokat vettek fel és játszottak vissza), hogy a vezérlőszoftver képes legyen felismerni magát a segélykérést ez alapján pedig meghatározni a segélykérő pontos helyzetét.

A drón a kutatást vezető szakemberek irányításával több sikeres tesztrepülést is végzett, mely során másodpercek alatt megtalálta a célszemélyt - a Fraunhofer FKIE kutatócsportja most olyan, nagyobb érzékenységű mikrofonokkal kísérletezik, melyek messzebbről is "meg tudják hallani" a segélykérést, ugyanakkor nem növelik meg kritikus mértékben a drón felszállótömegét.