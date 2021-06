Máris frissíti friss TV-s platformját a Telekom

A Telekom új, teljesen új alapokra helyezett tévés platformja két hónapja érhető el kereskedelmi termékként, de a szolgáltató már a bejelentés során előrevetítette, hogy a jelenlegi felhasználói interfész rövid életű lesz. A frissített UI már tesztelhető az androidos és iOS-es applikációkon keresztül.

A Magyar Telekom az országban először vezetett be IP-alapú tévés platformot a távoli múltnak tűnő 2006-os évben, melyet idén áprilisban gyakorlatilag teljes ráncfelvarrás követett. A szolgáltató egyik fontos célja a váltással, hogy képernyőtől függetlenül mindenhol ugyanazt a felhasználói élményt tapasztalják az előfizetők - az ezt markánsan meghatározó felhasználói interfész rövidesen teljesen átalakulhat.

A szolgáltató ügyfelei már tesztelhetik az új Telekom TV GO mobilapp iOS-es és androidos változatát, ami alapvetően egybevág a Telekom új platformot érintő korábbi, óvatos termékbevezetési stratégiájával - a megújult applikációt is egy nyílt tesztprogramot megelőzően vezette be a szolgáltató. A teszt körülményeiről az alábbi oldalon tájékoztat a szolgáltató.

Az ügyfeleknél lévő androidos set-top boxokon futó felület az új mobilappnál látottak szerint szintén átalakul majd, itt a változás már jóval szembeötlőbb lehet - magát a felületet egyébként csoportszinten egységesen a Deutsche Telekom szakemberei álmodták meg, vagyis a végleges appok országtól függetlenül nagyjából ugyanúgy nézhetnek ki és ugyanazokat a funkciókat is kínálhatják.

Az új felület és funkciók végleges formájukban valamikor az utolsó negyedévben jelenhetnek meg minden eszközön.