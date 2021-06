Az EB kedvéért nevet váltott a Telenor

Óriási gaggel készült a ma startoló futball európa-bajnokságra a Telenor Magyarország, melynek névváltása egyébként is esedékes belátható időn belül.

Ma este magyar idő szerint 19 órakor kezdetét veszi a 2021-es futball EB, mely Európa történelmének eddigi talán legkülönösebb hasonló tornája lesz részben a rengeteg helyszín, részben a koronavírus árnyékában lejátszott meccsek miatt. A szponzorok is érzik ezt, ilyen szegről-végről a Telenor is, mely az EB kedvéért még a nevét is megváltoztatta:

Persze - legalábbis egyelőre - csak a készülékek kijelzőjén jelenik meg az új név, és nyilván csak akkor, ha a telefon támogatja az operátornév kijelzését. Hogy ettől mennyire megy majd jobban a magyar válogatott szekere, az rövidesen kiderül, mindenesetre az biztos, hogy néhány millió magyar mobilfelhasználó most pár hétig akarva-akaratlanul a fiúkkal lesz.

Pro Tipp: Androidos mobilokon manuális hálózatválasztással lehet kiválasztani a TelenoRiaRia HU hálózatot.