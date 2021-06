Két kamera is lehet a Facebook okosóráján

A vizuális kommunikációra gyúrhat rá első okosórájával a Facebook, mely kiszivárgott hírek szerint jövő nyáron kerülhet forgalomba.

Újabb részletek szivárognak ki a Facebook színfalak mögött készülő első okosórájáról, pedig a premierig - ha lehet hinni a pletykáknak - még több mint egy év is hátra lehet. A The Verge most arról kapott fülest, hogy az állítólagos okosórában kamera is lesz, méghozzá egyből kettő.

Új lépcsőfokra lépnek az eszközeink, itt a Harmony OS (x) A Huawei univerzális platformja nem csak a mobilok sajátja lesz. A Huawei univerzális platformja nem csak a mobilok sajátja lesz.

Új lépcsőfokra lépnek az eszközeink, itt a Harmony OS (x) A Huawei univerzális platformja nem csak a mobilok sajátja lesz.

Ezek elsődleges célja természetesen, hogy még több fotó kerüljön az Instagramra, és még többet videochateljenek egymással a felhasználók Messengeren, vagyis pörögjenek a Facebook saját platformjai. A technológiai megvalósítás még kérdéses, a cikk szerint mindenesetre a kamerák alapesetben el lesznek rejtve részben a csuklópántba, illetve a hátlapi, 1080p felbontású kamerával csak akkor lehet fotózni, ha az órát lepattintják a szíj-foglalatról.

Hogy mennyire életszerű egy órával fotózni, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy eddig egyetlen cég sem igazán tudott épkézláb megoldással szolgálni ezen a téren - kérdés, hogy ez jövőre ez sikerülhet-e a Facebooknak.