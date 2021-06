Számos nagy forgalmú weboldalt magával rántott ma délelőtt a Fastly üzemzavara

Számos nagy forgalmú internetes oldal elérhetetlenné vált magyar idő szerint a késő délelőtti órákban a Fastly nevű felhőszolgáltató hálózatában bekövetkezett üzemzavar miatt.

A felhőalapú tartalomkezelő-rendszert (CDN) üzemeltető Fastly rendszereiben bekövetkezett ma délelőtti üzemzavar jelentős kiesést okozott több, nagy nemzetközi forgalmat bonyolító weboldalának illetve szolgáltatásának elérésében. A délelőtti órákban elesett többek közt több jelentős médiaplatform, így a CNN, a BBC, a Financial Times és a The Guardian is, emellett fennakadások voltak olyan szolgáltatók rendszereiben is, mint a PayPal, a Hulu és a Vimeo.

Nyárköszöntő nagy Kubernetes és Java/Kotlin meetuppal készülünk! Folytatódik az ingyenes HWSW free! sorozat, június 8-én Kubernetes, június 9-én Java/Koltlin online meetuppal készülünk! Folytatódik az ingyenes HWSW free! sorozat, június 8-én Kubernetes, június 9-én Java/Koltlin online meetuppal készülünk!

Nyárköszöntő nagy Kubernetes és Java/Kotlin meetuppal készülünk! Folytatódik az ingyenes HWSW free! sorozat, június 8-én Kubernetes, június 9-én Java/Koltlin online meetuppal készülünk!

A Fastly szolgáltatásai különösen népszerűnek számítanak a médiaszolgáltatók körében, a globálisan jelentkező probléma nem véletlenül érintett elsősorban ilyen profilú szolgáltatókat, cégeket. A szolgáltatónál tapasztalható üzemzavar a jelek szerint különösen súlyosan érintette Nagy-Britanniát, ahol a jelentős médiaszolgáltatók weboldalai mellett a brit kormányzat hivatalos oldala is elérhetetlenné vált.

Az ügy részleteiről a későbbiekben ígért tájékoztatást az érintett CDN-rendszert üzemeltető cég.