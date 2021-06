Fogyasztóvédelmi nagyágyú szállt be az Apple ellen folyó EU-s vizsgálatba

A legnagyobb uniós fogyasztóvédelmi szervezet, az European Consumer Organisation is beszállt harmadik félként az Európai Bizottság vizsgálatába, mely azt próbálja feltárni, hogy az Apple a zenei streaming piacon piactorzító magatartást tanúsított-e.

Európa legnagyobb fogyasztóvédelmi lobbiszervezete, az European Consumer Organisation (BEUC) is beszáll az Európai Bizottság versenyjogi eljárásába, melyet az Apple ellen indított az Unió végrehajtó szerve azzal a feltételezéssel, hogy a cég uniós jogos sértett az App Store feltételeivel, ezzel torzítva a versenyt egyebek mellett a zenei streaming szolgáltatások piacán.

Az ügyet kirobbantó Spotify 2019 tavaszán jelentette be, hogy bepanaszolja az Apple-t az Európai Bizottság versenyügyi hivatalánál, amiért szerinte a cupertinói óriás tisztességtelen módszerekkel próbálja korlátozni a versenyt azokon a piacokon, melyekre saját ökoszisztémája is kiterjed. A Spotify beadványának középpontjában az az egyébként már számos más, tartalomipari szereplő, így köztük többek közt a Netflix által is kifogásolt "Apple adó" áll, melyet az Apple minden, az App Store-ból letöltött alkalmazáson belül kezdeményezett fizetési tranzakció után beszed. Vagy legalábbis majdnem.

A BEUC a vizsgálat kezdeti szakaszában kért engedélyt a Bizottságtól arra, hogy érintett harmadik félként csatlakozhasson az eljáráshoz, ezzel a Spotify és az Apple álláspontja mellett a vizsgálat során kikérik, illetve értékelik a fogyasztóvédelmi szervezet álláspontját, felvetéseit is.