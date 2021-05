A következő generációs Windowsról beszélt Nadella

A Microsoft fejlesztői konferenciáján hintette el "a következő generációs Windows" érkezését Satya Nadella.

Fintech-meetupból sosem elég! (x) Június 16-án online BlackOwl fintech-meetup: melyek a legfontosabb technológiai kihívások az iparágban? Június 16-án online BlackOwl fintech-meetup: melyek a legfontosabb technológiai kihívások az iparágban?

Fintech-meetupból sosem elég! (x) Június 16-án online BlackOwl fintech-meetup: melyek a legfontosabb technológiai kihívások az iparágban?

A redmondi vállalat elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a közeljövőben ("very soon") bejelentik a Windows operációs rendszer következő generációját. Nadella sejtelmes szavai alapján a piac az elmúlt évtized legnagyobb fejlesztésére számíthat, amelyből a fejlesztők és a tartalomgyártók is sokat profitálhatnak. Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy miben újult meg a következő Windows verzió, az elvárások alapján azonban a felhasználói felületet és a Windows Store-t is komolyabb átszabhatja a Microsoft.