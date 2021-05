Novemberben érkezik az Intel legfrissebb asztali processzora

Fél év múlva jelenhet meg az Intel első 10 nanométeres asztali processzora, az Alder Lake-S.

Hogyan lehet növelni a fejlesztés hatékonyságát? (x) Gyere el az Alerant webinárjára és nézd meg, hogyan lehet gyakran módosítani az alkalmazásokat, majd biztonságosan élesbe állni. Gyere el az Alerant webinárjára és nézd meg, hogyan lehet gyakran módosítani az alkalmazásokat, majd biztonságosan élesbe állni.

Hogyan lehet növelni a fejlesztés hatékonyságát? (x) Gyere el az Alerant webinárjára és nézd meg, hogyan lehet gyakran módosítani az alkalmazásokat, majd biztonságosan élesbe állni.

Iparági értesülések szerint már csak néhány hónapot kell várni az Intel vadiúj asztali processzorára. A 12. generációs Core processzorok egy sor fejlesztést mutatnak majd be, amelyek közül több a piacon először válik majd elérhetővé a vásárlók számára. Ezek közül az első a heterogén (vagy hibrid) x86-os architektúra. Az Alder Lake ugyanis nyolc darab teljesítményre kihegyezett Golden Cove, illetve ugyanennyi, szerényebb képességű, ám jóval takarékosabb Gracemont magot fog tartalmazni. Előbbiek magonként két végrehajtószálat kínálnak majd, így a CPU összese 24 szálon lesz képes dolgozni. Az Alder Lake másik technikai csemegéje, hogy az integrált memóriavezérlő a DDR4 mellett már a DDR5 szabványú memóriákat is támogatni fogja, így csak alaplapok gyártóin múlik majd, hogy egyes termékeiket melyik típushoz készítik fel, azaz milyen DIMM foglaltok kerülnek majd az áramkörökre. Végül, de nem utolsó sorban a PCI Express 5.0-s verziójának támogatása is bekerül a chipbe, az aktuálisan elérhető szabvány sávszélességének kétszeresét kínálva.