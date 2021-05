A memóriamodulok piacának ásza is teljes gőzzel ráállt a DDR5-re

Csupán néhány hónap kérdése és piacra kerül az első, DDR5 szabványú memóriamodult támogató PC-s platform. A generációváltásban érintett gyártók jóformán mindegyike készül a bemutatkozásra.

A DRAM-okkal foglalkozó nagyvállalatok már hónapok óta szállítják az első generációs DDR5 chipeket, így már a modulokat tervező szereplőkön a sor, hogy előálljanak az első termékekkel. Friss hírek szerint a memóriamodulok piacát utcahosszal vezető Kingston már az első túlhajtott, illetve túlhajtható termék mintapéldányaival is elkészült, amelyeket már az alaplapgyártók is megkaptak. A termék(ek) órajeléről egyelőre nincs hír, annyi azonban bizonyos, hogy a Kingston terméke programozható tápvezérlővel (PMIC) érkezik, amely lehetőséget nyújt a működés szempontjából kritikus feszültségértékek széles körű módosítására. A DDR5-ben egyébként hatalmas potenciál lakozik, közép- és hosszútávon effektív 10 000 MHz-ig skálázhatják a chipek órajelét, miközben a modulok kapacitása elérheti a fél terabájtot. Az első, DDR5-ös (is) támogató platformot az Intel készíti az idei év utolsó negyedévére datált Alder Lake-S formájában.