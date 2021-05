BSidesBUD - 2021-ben is az online térben

A koronavírus okozta pandémiás helyzet és a továbbra is érvényben lévő korlátozások miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a 2021-es BSides Budapest konferenciát is online formában fogják megrendezni május 27-én.

A tavalyi évhez hasonlóan - a pandémiás helyzetre tekintettel - idén is online lehet követni a BSidesBUD kiberbiztonsági konferenciát - jelentették be a szervezők.

A BSidesBUD2021 konferencián szó lesz többek között a felhőszolgálatások biztonságáról és arról is, hogy ha bekövetkezett a baj ezeken a platformokon miképp lehet hatékonyan incidenst elhárítani, lesz előadás a gépi tanulásról (ML) és a mesterséges intelligencia (AI) használatáról, és arról, hogyan lehet nem tiszta adatokból gépet tanítani.

A konferencián bemutatásra kerül az Adobe Security csapata által fejlesztett One Stop Anomaly Shop keretrendszer is melynek segítségével nagyon gyorsan és egyszerűen építhet az ember anomália (támadás) riasztó rendszert, de lesz még előadás autó hackelésről és IoT eszközök tömeges teszteléséről, a feltárt hibákról és a hibák feltárása közben szerzett tapasztalatokról is, valamint arról, hogy hogyan lehet ingyenes eszközök használatával már fejlesztés közben biztonsági szempontok alapján tesztelni az adott alkalmazást ezzel csökkentve az esélyét annak hogy sérülékeny kódot adjunk ki a kezünkből.

A #BSidesBUDLive2021 online konferencián folyamatos live streamben érkezik majd minden előadás, melyek végén a közönségnek 5 percben lehetősége lesz kérdéseket feltenni az előadóknak egy előre meghatározott platformon, akik ezeket a kérdéseket élőben meg is válaszolják. A nagy lélegzetvételű, átfogó workshopok szintén online lesznek megtartva 30 fős csoportokban, melyekre a konferenciát megelőző 2 napban lehet majd regisztrálni. Az előadások között pedig a Hack & Lángos kiberbiztonsági podcast népszerű résztvevői szórakoztatják a közönséget hol az elhangzott előadások kivesézésével, hol pedig aktuális kiberbiztonsági kérdések megtárgyalásával.