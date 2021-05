Saját gyártósorain termelt lapkákra bízza üzemeinek vézérélést a TSMC

Az AMD Epyc szerverprocesszoraival fejleszti tovább kritikus gyárvezérlő rendszerét a TSMC.

A döntés több szempontból is érdekes. Egyrészt, üzleti kritikus rendszerekhez eddig jellemzően valamilyen Intel Xeon (vagy IBM mainframe) rendszert választottak a cégek, most azonban úgy fest, az AMD-nek sikerült meggyőznie gyártópartnerét saját fejlesztésének megbízhatóságáról. Az Epyc-alapú rendszerek az üzem gyártósorait, illetve az azokhoz kapcsolódó különféle kritikus paramétereket (gyártási sebesség, gáz- és vízáramlás, áramfogyasztás) vezérlik majd. A fejlett virtualizációnak hála egy szerveren akár 1000 virtuális gép is futhat, mellyel ugyanennyi eszköz vezérelhető.