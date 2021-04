Így mentik meg a régi gramofonlemezeket az utókornak

A vinyl lemezek kvázi elődjei, a percenkénti 78-as fordulatszámmal pörgő gramofonlemezek ma már történelmi ereklyéknek számítanak, lejátszásuk pedig a legnagyobb gyűjtők szűk körén kívül a legtöbbek számára elérhetetlen álom marad. A gyűjtemények pusztulásával félő, hogy az utókor számára teljesen elvész a XX. századi zenetörténet egy fejezete - szerencsére akadnak, akik komoly munkát ölnek a meglévő korongok digitalizációjába.

A San Francisco-i Internet Archive és partnere, a George Blood LP 2016-ban indított projektjének keretén belül eddig 250 ezer gramofonlemezt sikerült megmenteni az utókornak egy speciális digitalizálási eljárással, melynek részleteibe most avatta be a nagyközönséget a nonprofit szervezet.

At the Internet Archive, this is how we digitize #78 rpm records.

Our partner @georgeblood_lp has perfected this technique, digitizing with 4 different styli at once.



We put as much effort into capturing the #metadata as we do digitizing the music. pic.twitter.com/dn4EjXTS9z