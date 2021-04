Anyut hívjuk a legtöbbet

A telefonálási szokások kapcsán végzett nemrég kutatást a Telenor megbízásából az Ipsos - a felmérés eredményei alapján a 18-55 éves korosztály híváslistájában a leggyakrabban "Anyu" szerepel.

Ahogy az édesanyákkal - vagy nagyszülőkkel - a pandémia miatt kevesebbet találkoznak, úgy nem túl meglepő módon egyre többet beszélnek az emberek telefonon a szüleikkel, így elsősorban "anyuval" - derül ki egy a Telenor megbízásából végzett, 18-55 éves mobilozók körében elvégzett kutatásból.

Az eredmények alapján a kitöltők nagy többsége (90%) legfeljebb napi 1 órát telefonál személyes ügyben, és minden harmadik résztvevő az édesanyjával beszél ilyenkor a leggyakrabban. A válaszadók 89%-a legalább hetente egyszer beszél az anyukájával telefonon vagy más hívás alapú alkalmazáson keresztül, 44% pedig naponta. Ez utóbbi inkább a nőkre jellemző: több mint felük kommunikál ilyen gyakorisággal az édesanyával.

A felmérés egyben azt is vizsgálja, miről folyik a telefonos diskurzus, így a legtöbbször az élet történéseiről, mindennapjaikról (79%), a család többi tagjáról (74%) beszélgetnek, de emellett ugyancsak népszerű témák az egészségügyi kérdések (71%) és a tanács- vagy segítségkérés (71%) is. Ezen a téren a Telenor egy korábbi kutatásából kiderült, hogy a 35 év alatti felnőtt nők kétharmada az édesanyjához fordul, ha támogatásra vagy problémamegoldásra van szüksége. Ilyen esetekben a többség meg is fogadja a tanácsot.

Közeledvén az anyák napjához a Huawei Technologies is megjelentett a témában egy felmérést, mely szerint a válaszadók 81,4 százaléka továbbra is telefonon beszél szüleivel, míg a kitöltők több mint fele (51,8%) videóhívást indítva, míg majd ugyanennyien (51%) írásban, valamilyen üzenetküldő alkalmazáson keresztül kommunikálnak. Alig negyedük (26%) írásban, a közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot, míg 24 százalékuk maradt a személyes találkozásnál. A két legkevésbé preferált mód az SMS és az e-mail, előbbit a válaszadók 7, utóbbit alig 3 százalékuk használja.

A Huawei és a Telenor várakozásai az idei anyák napjával kapcsolatosan némileg eltérőek, hiszen míg a szolgáltató egy órányi ajándék perccel próbálja "támogatni" az anyák napi távoli - ezzel a pandémia szempontjából veszélytelen - kapcsolattartást, addig a kínai gyártó felmérése szerint a közelgő anyák napját a válaszadók már nem online tervezik megünnepelni, több mint 50 százalékuk úgy véli, a jelenlegi körülmények között már személyesen is fel lehet köszönteni édesanyjukat.