Összebarátkozott a Gránit Bank és a Huawei AppGallery

Újabb pénzintézet alkalmazásával bővült a Huawei saját alkalmazásáruháza, az AppGallery, amely így már a Gránit Bank appját is tartalmazza.

Már a Huawei AppGalery-ből is letölthető Gránit Bank pénzügyi mobilalkalmazása. A pénzintézet eBank appjával az ügyfelek használhatják a QR-kódos fizetést és a beépített pénzügyi asszisztens segítségével a kiadásaikat és bevételeiket is nyomon követhetik, illetve elemezhetik. Az alkalmazással továbbá már egy szelfivel is lehet új számlát nyitni, amelyhez még mindössze egy új típusú személyazonosító igazolványra és egy lakcímkártyára van szükség. A Gránit Bank mobilappja mostantól többek között a Huawei P40, a P40 Pro, a Mate30 Pro, a Mate40 Pro, a Mate Xs, a P smart 2021, az Y6p, valamint az Y5p okostelefonokon érhető el.