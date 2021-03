Már macOS-re is elérhető a Steam Link

Az alkalmazással más PC-ről streamelhetők játékok a macOS-es gépekre.

Idomul a feladatokhoz a Beckhoff legújabb ultrakompakt ipari PC-je (x) A moduláris PC képességei és rögzítése is a környezethez szabható – mindezt alacsony fogyasztás mellett. A moduláris PC képességei és rögzítése is a környezethez szabható – mindezt alacsony fogyasztás mellett.

Az Apple háza táján is terjeszkedik Steam Link alkalmazásával a Valve, a PC-ről történő játékstreamelésre szánt app a 2019-es iOS-es rajt után immár macOS-en is elérhető. Persze ahogy a MacRumors is rámutat, az Apple asztali rendszerén a teljes értékű Steam alkalmazáson keresztül eddig is lehetőség volt egy másik PC-ről streamelt címeket játszani, ehhez ugyanakkor mostantól elég az aránylag kövér, 1 gigabájtos kliens helyett a mindössze 30 megabájtos Steam Linket letölteni. A Mac App Store-ból már telepíthető alkalmazás használatához a macOS 10.13-as vagy annál újabb verziójára lesz szükség.