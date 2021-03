Részletesebb beállításokat kap a Raspberry Pi hivatalos lemezkép-készítője

A Raspberry Pi Imager 1.6 egyszerű felülete megmarad, a haladó felhasználók azonban abból egy sor új funkciót is előhívhatnak.

Idomul a feladatokhoz a Beckhoff legújabb ultrakompakt ipari PC-je (x) A moduláris PC képességei és rögzítése is a környezethez szabható – mindezt alacsony fogyasztás mellett. A moduláris PC képességei és rögzítése is a környezethez szabható – mindezt alacsony fogyasztás mellett.

Idomul a feladatokhoz a Beckhoff legújabb ultrakompakt ipari PC-je (x) A moduláris PC képességei és rögzítése is a környezethez szabható – mindezt alacsony fogyasztás mellett.

Megérkezett a Raspberry Pi Imager 1.6-os verziója: a népszerű, egyetlen áramköri lapkára zsúfolt számítógép hivatalos lemezkép-készítőjének egyszerű felhasználói felülete első pillantásra nem változik, a Ctrl+Shift+X billentyűkombinációt lenyomva azonban már egy új menü is előhívható az alkalmazásban. A felület a készítendő lemezképek sokkal részletesebb testreszabására is lehetőséget ad, a hostname megváltoztatásától az SSH beállításán át egészen a Wi-Fi hálózat előzetes konfigurálásáig. A beállított konfiguráció ráadásul a későbbi lemezképekhez el is menthető. Az új Raspberry Pi Imager már letölthető, Windows, macOS, Ubuntu, illetve Raspberry Pi OS platformokra.