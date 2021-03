Magyar fejlesztő az Apache Spark Committerek listáján

Somogyi Gábor budapesti szoftvermérnök került be az Apache Spark forráskódjának kapuőrei közé.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat. Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Magyar fejlesztővel bővül a Apache Spark Committerek listája, a jelenleg a Cloudera szoftvermérnökeként dolgozó Somogyi Gábor személyében. Ahogy a nyílt forrású projekteknél általában, úgy a széles körben, a világ legnagyobb cégeinél is használt, az Apach Software Foundation által fenntartott Apache Spark adatelemző motornál is a committerek azok, akik jogosultak a forráskódot érintő változtatások elfogadására - azaz ők döntik el, milyen változások, újdonságok kerülhetnek be a Sparkba. Az Apache Spark Committer listán főként az Egyeült Államokban és Kínában dolgozó fejlesztők sorakoznak, olyan cégek képviseletében, mint Databricks, a Facebook, a Google, az Apple, az Oracle, a Netflix, a Huawei vagy épp a Tencent - a lajstromot pedig mára budapesti fejlesztő is bővíti.