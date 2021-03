Gamereknek készített okosszemüveget a Razer

Nem AR headsetről van szó, a gyártó egy mezei szemüveg száraiba préselt hangszórókat.

Okosszemüveget jelentett be a Razer, a gyártó Anzu névre keresztelt terméke egy hagyományos, igény szerint kékfény-szűrő vagy napszemüveg lencsékkel szerelt szemüveg, amelynek száraiban egy-egy 16 milliméteres hangszóró, illetve a vezérléshez mindkét oldalon érintésérzékeny felület is helyet kapott. Utóbbi bökdösésével a szabályozható csatlakoztatott eszközökön lejátszott zene, fogadhatók a bejövő hívások, illetve a hangalapú asszisztensek is vezérelhetők. A gyártó szerint továbbá a Bluetooth kapcsolatok késleltetését az eszközzel 60 ms-ra tudta visszanyesni, így az eszköz játékhoz is használható lehet. Egy feltöltéssel a szemüveg nagyjából öt óra lejátszást bír ki - tölteni pedig a két szárat külön-külön kell, azok ugyanis teljesen önálló egységekként működnek. Az Anzu szemüvegek a gyártó weboldaláról már megrendelhetők, nettó 200 dolláros áron.