Új, nagyobb kijelzős Switch konzol piacra dobására készülhet a Nintendo

Iparági pletykák szerint a Samsung OLED paneljeit szereli az új modellbe a gyártó.

Frissített Nintendo Switch modell piacra dobására készül a Nintendo - értesült a Bloomberg. A lap forrásai szerint a ráncfelvarrott kézikonzol a jelenlegi kiadás 6,2 hüvelykes kijelzőjét a Samsungtól vásárolt, 7 hüvelykes OLED panelre cseréli, noha továbbra is megtartja az eredeti modell 720p felbontását. Ugyanakkor ha kézben tartva nem is, dokkolón keresztül tévére csatlakoztatva már nagyobb pixelszám mellett is lehetőség nyílik majd a játékra, az új modell ugyanis külső kijelzőn a 4K felbontást is támogatja majd. Az új Switch tömeggyártása a lap szerint júliusban kezdődhet, a piacra dobással pedig az év végi ünnepi szezont célozhatja meg a gyártó.